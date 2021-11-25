В Карпатах настоящая зима: лежит снег и ударило -8°C

На горе Пип Иван снежно, морозно и но. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 25 ноября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах было морозно и ясно.

Соответствующее фото распространил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 07:45 на горе Поп Иван Черногорский ясно", - говорится в описании фотографии.

Столбики термометров показывали -8°C. Юго-западный ветер на вершине горы достигал 7-8 м/с.

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В этом году погода в декабре на территории Украины будет близка к климатической норме. В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туман и гололед.