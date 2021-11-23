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вторник, 23 ноября 2021 16:57

Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
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Дети мигрантов из Ближнего востока играются снегом, который увидели, наверно, впервые в жизни
Фото: Reuters
Дети мигрантов из Ближнего востока играются снегом, который увидели, наверно, впервые в жизни
Дети мигрантов из Ближнего востока играются снегом, который увидели, наверно, впервые в жизни
Дети мигрантов из Ближнего востока играются снегом, который увидели, наверно, впервые в жизни
Дети мигрантов из Ближнего востока играются снегом, который увидели, наверно, впервые в жизни

На польско-беларуской границе и в Гродненской области Беларуси пошел снег. Многие мигранты, приехавшие из теплых стран Ближнего Востока, впервые увидели это природное явление.

В Telegram NEXTA сообщили, что в Ираке, откуда приехали большинство мигрантов, снег выпадал только два раза за последние 100 лет. Поэтому практически никому из них не приходилось ранее его видеть. И пока взрослые пробуют найти способы согреться, дети игрались снегом. Об этом пишет Telegraf.by.

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Вчера, 22 ноября, Беларусь покинули почти 180 беженцев. Еще одна группа улетит домой сегодня.

По информации синоптиков, снег в Беларуси будет продолжаться в течение суток, на дорогах ожидается гололедица.

С начала 2021 года полиция Германии обнаружила 10 128 нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси. За первые три недели ноября зафиксировали 2287 случаев нелегального въезда мигрантов из Белоруссии.

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