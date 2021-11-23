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вторник, 23 ноября 2021 08:53

В Германию через Беларусь прорвалось более 10 тыс. мигрантов

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В Германию через Беларусь прорвалось более 10 тыс. мигрантов
Немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны. Фото: belta.by

С начала 2021 года полиция Германии обнаружила 10 128 нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси.

За первые три недели ноября зафиксировали 2287 случаев нелегального въезда мигрантов из Белоруссии, пишет DW со ссылкой на президиум федеральной полиции в Потсдаме.

По данным ведомства, за период с января по июль в Германию через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285. Наибольший наплыв мигрантов по-прежнему наблюдается на немецко-польском границе.

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"На ней с августа наблюдается высокое миграционное давление. Нормализация ситуации пока не предвидится", - сообщили в полиции.

Немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны. Его можно перейти в любое время и в любой точке. На фоне конфликта с Минском и увеличения нелегалов федеральная полиция усилила меры контроля в приграничных районах.

Увеличенный поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Самая тяжелая ситуация в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Белоруссию пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в качестве мести за введенные против Минска санкции.

Лукашенко требует, чтобы нелегальных мигрантов с Белоруссии приняла Германия. Желание беженцев попасть в Германию диктатор объясняет необходимостью им там долечиться. Также утверждает, что у многих мигрантов там родственники. 22 ноября Берлин ответил отказом, назвав Лукашенка фантазером.

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