В Карпатах бушуют метели

В Карпатах до сих пор держится зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -8°С, идет мелкий снег.

В горах ограничена видимость до 30 м и метель, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

"16 апреля по состоянию на 08:00 облачно, ветер юго-западной 12-13 м/с", - говорится в сообщении.

На Прикарпатье синоптики прогнозируют мокрый снег, а ночью и утром заморозки до -5°С.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Прикарпатье вышло из красной зоны карантина. Горнолыжный курорт "Буковель" с 12 апреля возобновил работу.