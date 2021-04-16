В Карпатах бушуют метели

В Карпатах до сих пор держится зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -8°С, идет мелкий снег.
В горах ограничена видимость до 30 м и метель, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"16 апреля по состоянию на 08:00 облачно, ветер юго-западной 12-13 м/с", - говорится в сообщении.
На Прикарпатье синоптики прогнозируют мокрый снег, а ночью и утром заморозки до -5°С.
Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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Прикарпатье вышло из красной зоны карантина. Горнолыжный курорт "Буковель" с 12 апреля возобновил работу.
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