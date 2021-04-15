Синоптики удивили прогнозом до конца недели

В столичном регионе 15 апреля облачно, днем ожидается дождь. Фото: pixabay.com

15 апреля в Украине будет облачно, в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег.

Температура сегодня днем прогнозируется в пределах +3...8°, сообщает Укргидрометцентр. На высокогорье Карпат в течение суток 0...-5°. На остальной территории температура днем +11...16°. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

16-17 апреля в Украине облачно с прояснениями. 16 апреля в западных областях небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. В восточной и юго-восточной части страны без существенных осадков. 17 апреля в большинстве западных, северных и центральных областей небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7°, а днем +9...14°.

18 апреля ночью в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью +2...8°, днем +11...16°. В северных областях +8...13°.

В столичном регионе 15 апреля облачно, днем ожидается дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве +12...14°. 16-17 апреля в столице облачно с прояснениями. 16 апреля умеренный, а 17 числа небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7°, а днем +9...14°.

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2021 года ожидаются 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий. Советуют не давать в долг, не совершать крупных покупок или весомых денежных инвестиций, а также не подписывать важных документов.