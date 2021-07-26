В каких знаков начинается период везения - астролог

27 июля старайтесь не переедать и не допускайте обезвоживания организма. Основу рациона в это время должны составлять овощи и фрукты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Обратитесь к стоматологу, - говорит астролог. - Удаление и протезирование зубов пройдет хорошо. Сделайте профилактику заболевания десен. Остерегайтесь травм глаз. Будет наблюдаться снижение остроты зрения. Позаботьтесь о хорошем освещение рабочего места. Чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите суставы и связки во время тренировок. Период везения начнется в Тельцов, Раков и Водолеев. Будет удаваться то, что раньше было не под силу. Не бойтесь препятствий. Уверенно двигайтесь к своей цели. Здоровье и силы помогут достичь положительного результата".
Овен
Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует позаботиться о себе.
Телец
Начните лечение гайморита и ринита. Хороший результат дадут физиотерапевтические процедуры. Находите время на длительные пешие прогулки.
Близнецы
Посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.
Рак
Увеличится количество больных астмой. Старайтесь не провоцировать аллергических реакций. Не подбирайте новой косметики.
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Лев
Откажитесь от блюд, которые раздражают слизистую желудка. Не провоцируйте появления язвенных процессов. Пейте настои целебных трав.
Дева
Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте в течение дня чистую воду. Больше времени проведите в ванне.
Весы
Самочувствие улучшается. Болезни отступать. Поддерживайте здоровый образ жизни. По возможности откажитесь от лекарств.
Скорпион
Будет ощущаться онемение в конечностях. Чаще будут беспокоить судороги. Бодрствуйте на воде. Стимулируйте полноценный кровоток. Начинайте утро с контрастного душа.
Стрелец
Может беспокоить последствия после перенесенных простуды и гриппа. Активно боритесь с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты.
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Козерог
Съедайте за один прием пищи половину привычной порции. Ешьте чаще и понемногу. Замедляться процесс переваривания и усвоения продуктов.
Водолей
Неблагоприятный день для первых сексуальных контактов новой пары. Есть тенденция к общему снижению гормонального фона. Попытка может быть неудачной.
Рыбы
Подберите себе оздоровительную программу. Хорошее время для активизации внутренних сил организма. Занятия начните на следующий день.
В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты. Астролог объяснила, почему отпуск лучше перенести на конец лета.
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