В Израиле ради рекламы дрон разбрасывал марихуану

Затриманих звинувачують у незаконному обороті наркотиків. З'ясувалося, що в такий спосіб чоловіки вирішили прорекламувати власну службу доставки марихуани. Фото: Israel Police

3 сентября на площади Тель-Авива торговцы марихуаной разбросали при помощи дрона более 100 пакетиков со своим товаром. Десятки из них конфисковали правоохранители, некоторые успели подобрать прохожие.

Местная полиция задержала 2 подозреваемых в управлении беспилотником, сообщает The Times of Israel.

Задержанных обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Оказалось, таким образом мужчины решили прорекламировать собственную службу доставки марихуаны "Зеленые дроны", воспользоваться которой потенциальные покупатели якоби могут через группу в Telegram. Внутри пакетиков также были визитки с контактной информацией и надпись "Бесплатная любовь".

Хранение марихуаны в небольших количествах частично декриминализировано в Израиле, но распространение такого товара остается уголовным преступлением.

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В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди подозреваемых - украинец и 2 поляка. Мужчинам от 40 до 48 лет.