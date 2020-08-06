В Польше за торговлю наркотиками задержали украинца

В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками.
Среди подозреваемых - один украинец и два поляка. Мужчинам от 40 до 48 лет. Об этом сообщает Польское радио.
"Во время задержания правоохранители обнаружили в группы наркоторговцев более двух кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 000 злотых (более 19 000 евро)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше перехватили рекордную партию кокаина
В ходе обысков рабочих мест подозреваемых правоохранителям удалось обнаружить несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.
"Один из задержанных поляков временно арестован, а также арестованы его имущество на сумму 30 000 злотых (почти семь тысяч евро). Второму поляку предъявлены обвинения в хранении наркотиков. Украинец временно находится под домашним арестом", - отмечается в сообщении.
Правоохранители прогнозируют дальнейшие задержания.
В Польше правоохранители пресекли деятельность двух подпольных производств контрафактных сигарет. Среди задержанных - 6 украинцев.
Комментарии