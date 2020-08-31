ОАЭ и Израиль будут сотрудничать после 48 лет экономического бойкота

Экономический бойкот Израилю действовал с 1972 года. Фото: pixabay.com

Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израилю в рамках операции по нормализации двусторонних отношений, заключенной 13 августа.

Экономический бойкот Израилю действовал с 1972 года. Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, пишет УНИАН.

"Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении.

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Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары.

13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп. В соответствии с совместным коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".