В Италии опрокинулся автобус с украинцами. Есть жертвы

В Италии в ДТП попал автобус, в котором находились около 50 украинцев.

Автобус опркинулся на трассе между Чезеной и Римини на северо-восточном побережье, пишет пожарная служба Италии в Twitter.

В результате аварии один человек погиб и несколько получили ранения.

Рассказывают, что автобус съехал с трассы около 6:45 утра на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе в направлении Анконы.

Причины аварии неизвестны. Других транспортных средств на дороге к моменту аварии не было. Погода была хорошей. Предполагают, что водитель заснул за рулем.

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Спасатели продолжают работать.

Автор: Twitter @emergenzavvf Спасатели продолжают работать

13 марта около 7:00 российские захватчики нанесли удар по телевышке, расположенной на горе Карачун вблизи Славянска в Донецкой области. В соцсетях местные СМИ и очевидцы распространяют видео, на котором видны повреждения телевышки.