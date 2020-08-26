В Индонезии девочка дважды умерла в течение часа.

Во время омывания тело стало теплым, а глаза ребенка открылись. Фото: pixabay.com

Мертвая индонезийская девочка начала двигаться во время подготовки тела к похоронам. В процессе омывания сердце 12-летнего ребенка вновь начало биться, а температура тела поднялась.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Через час после смерти от осложнений диабета родители забрали тело дочери для захоронения. Во время омывания тело девочки стало теплым, а глаза ребенка открылись.

"Ее сердце вновь начало биться, и она стала двигаться", — рассказал отец девочки.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать ребенка, однако еще через час снова констатировали смерть. Девочку повторно омыли и похоронили в городе Проболинго.

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