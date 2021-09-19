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воскресенье, 19 сентября 2021 05:56

В Харьковской области установили национальный рекорд по пересвисту

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В Харьковской области установили национальный рекорд по пересвисту
В Валках более 370 человек свистели одновременно. Фото: Укринформ

В городе Валки в Харьковской области 375 взрослых и детей одновременно свистели на традиционной глиняной игрушке - валковском свистке. Событие внесено в Национальный реестр рекордов Украины, сообщает агентство Укринформ.

Как рассказала организатор рекорда, директор Валковской районной детской школы искусств Ольга Тимошенко, самый массовый пересвист на глиняных звуковых игрушках устроили 16 сентября - к 375-летию города. Специально к празднику организаторы изготовили соответствующее количество свистулек.

"В рекорде приняли участие все желающие, от молодых участников (от трех лет) до валковчан почтенного возраста. Это был пересвист, довольно громкий. <...> Этот элемент культуры - свисток - является нашими корнями, в каждом из нас есть зерно гончара, гончарами Валковщина славилась", - отметила Тимошенко.

В свою очередь руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что особенно ценно то, что рекордом стало само звучание традиционной глиняной игрушки.

Валковский свисток - глиняная звуковая игрушка, что имеет два основных и один или два (реже три) дополнительные отверстия для добычи звуков. Лепят свистки только руками, поэтому каждое изделие имеет уникальный вид и звучание. Игрушка делается в виде барашка, петушка, кабана, козы или конька. Внесен в реестр нематериального достояния Украины.

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Мурал на крыше ТРЦ Gulliver в Киеве попал в Книгу рекордов Украины. Открыли стенопись 15 сентября.

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