В Харькове объявили траур по погибшим в пожаре

В городе в пятницу будет днем траура по 15 жертвам пожара в нелегальном доме престарелых. Фото: Facebook

В Харькове из-за масштабного пожара с многочисленными жертвами в пятницу объявили днем ​​траура.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Сгорелое здание зарегистрировано на Акопяна Славика Цолаковича, 1953 года рождения. Общая площадь, на которой размещали людей - 115 кв. м. Мероприятия по противопожарной безопасности в здании не были организованы", - сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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Терехов обратился в полицию с просьбой провести в городе "тотальную проверку", чтобы выявить подобные объекты.

В частном приюте "Золотой век" в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек, жили люди в возрасте от 25 до 90 лет. На момент начала пожара в доме находились 33 человека.