В Грузии наихудшая ситуация с Covid - 19 в мире. Страна объявляет полный локдаун

Жесткий карантин в Грузии продлится до 15 января 2021 года. Фото: Reuters

Грузия оказалась на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек за последнюю неделю.

На этой неделе власти Грузии приняли решение с 28 ноября ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Жесткий карантин продлится до 15 января 2021 года. Затем на две недели вводится карантин выходного дня.

С 28 ноября в восьми крупных городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на вынос, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.

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На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. С положительного - выздоровели 8897 пациентов.