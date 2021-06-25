В Греции застряли украинские туристы

МИД пообещал вернуть туристов в Украину. Фото: pexels.com

В Греции застряло более 500 украинских туристов.

"В связи с приостановлением деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции", - сообщает МИД Украины.

Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над возвращением людей.

25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники - Киев, Салоники - Львов и Ираклион - Киев.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", - добавили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Борисполе" разъяренные пассажиры взяли в плен представителей авиакомпании

Во избежание проблемных ситуаций перед поездкой советуют связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

В связи с временным приостановлением непальским правительством международного авиасообщения сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. У четырех из них обнаружили Covid-19.