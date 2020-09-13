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воскресенье, 13 сентября 2020 18:07

В Гаагский суд передадут новый пакет доказательств по Иловайске

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В Гаагский суд передадут новый пакет доказательств по Иловайске
В Офис прокурора Международного уголовного суда передадут пакет доказательств о совершении российскими военными военных преступлений. Фото: censor.net

По Иловайске ближайшее время будет передан в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

"Информация, которую направляем в Офис прокурора МУС, как правило, тематической. То есть, вместе с правозащитными и общественными организациями мы систематизируем случаи совершения конкретного вида военного преступления или преступления против человечности. Например, если речь идет о Крыме - это насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил Российской Федерации ", - рассказал он.

Как отмечается, в последнем сообщении о нарушениях имущественных прав, говорится о систематических и широкомасштабных действия оккупационных властей, которые осуществляются по всей территории Крымского полуострова с привлечением практически так называемых "судебных органов".

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"Таким образом, в Международный уголовный суд мы доводим факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией. Последнее информационных сообщений по Донбасса касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения им к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований ", - сказал Мамедов.

29 августа 2014 в 4:45 начался выход украинских подразделений, от 10 августа блокировали и зачищали Иловайск - город в Донецкой области, захваченное боевиками. Командовал уходом генерал-лейтенант ВСУ Руслан Хомчак. Именно эта дата стала днем ​​наибольшие потери для украинского народа в российско-украинской войне в Донбассе.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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