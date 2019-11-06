В Facebook исчез аккаунт Портнова

Куда делся аккаунт Портнова - неизвестно. Фото с открытых источников.

В Facebook исчез профиль бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин опубликовал скриншот со страницы в соцсети Портнова с пометкой о том, что этот аккаунт удален.

Почему его страница неактивна, неизвестно.

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Судебную реформу, предложенную командой президента Украины Владимира Зеленского, разрушает на ее старте экс-глава Администрации президента Андрей Портнов. Такое мнение в блоге на сайте "Корреспондент" выразил политолог Владимир Цыбулько.