В Facebook исчез аккаунт Портнова

В Facebook исчез профиль бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин опубликовал скриншот со страницы в соцсети Портнова с пометкой о том, что этот аккаунт удален.
Почему его страница неактивна, неизвестно.
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Судебную реформу, предложенную командой президента Украины Владимира Зеленского, разрушает на ее старте экс-глава Администрации президента Андрей Портнов. Такое мнение в блоге на сайте "Корреспондент" выразил политолог Владимир Цыбулько.
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