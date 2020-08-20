В Европе зафиксировали угрозы украинским журналистам

В Совете Европы зафиксировали случаи угроз журналистам. Фото: pixabay

Три сообщение об угрозах и давлении на представителей СМИ в Украине внесли в августе до платформы Совета Европы по продвижению защиты журналистики и безопасности журналистов.

Об этом отметили на сайте платформы, пишет "Укрінформ".

В одном из сообщений рассказывают о сожжении 17 августа автомобиля проекта журналистских расследований "Схемы". В Совете Европы этот случай оценили как запугивание журналистов. Заметили, что украинская власть еще не предоставила объяснений этой ситуации.

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На платформе также сообщили о том, что 8 августа журналист-расследователь Михаил Ткач обнаружил признаки установления технических средств слежения и снятия информации в помещении, где он проживает. В Совете Европы зафиксировали, как влияние на работу журналиста, попытку в судебном порядке получить разрешение на прослушивание телефона представителя СМИ. Этот факт внесли к платформе 4 августа.

В целом на протяжении 2020 года платформа зафиксировала 128 случаев угроз безопасности журналистам в 29 странах. 112 журналистов находятся в заключении, одного представителя СМИ убили.

Посольство Соединенных Штатов выразило обеспокоенность запугиванием журналистов-расследователей проекта "Схемы" и призвало украинскую власть к немедленным действиям.