Посольство США отреагировало на запугивания журналистов в Украине

Посольство Соединенных Штатов выразило обеспокоенность запугиванием журналистов-расследователей проекта "Схемы" и призвало украинскую власть к немедленным действиям.
"Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованияю, - говорится в заявлении на официальном странице дипломатического ведомства в Фейсбук.
"Свободные медиа является важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний", подчеркивается в документе.
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В ночь на 17 августа в Броварах под Киевом неизвестные сожгли автомобиль сотрудника программы журналистских расследований "Схемы". Ранее журналистов-расследователей "Схем" Михаил Ткач сообщал о том, что за ним следят, а его дом прослушивают, и жаловался на бездействие полиции.
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