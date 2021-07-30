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пятница, 30 июля 2021 06:32

В этом году в Украине насчитали 130 фактов торговли людьми

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В этом году в Украине насчитали 130 фактов торговли людьми
Обнаружили 130 фактов торговли людьми. Фото: Укринформ

В Украине за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми.

"По статистике, то согласно информации Национальной полиции, за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми", - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сказала во время презентации документального аудиосериала "Со мной это не случится" по торговле людьми.

Подавляющее большинство выявленных случаев торговли людьми связано именно с вовлечением граждан в преступную деятельность, на втором и третьем месте - трудовая и сексуальная эксплуатация наших граждан.

В этом году подразделениям Нацполиции удалось обнаружить и ликвидировать 26 ОПГ именно по направлению торговли людьми, в которые входили 139 участников.

Павличенко призвала всех, кто знает о ситуации торговли людьми или попал в такую ​​ситуацию, сообщать о таких случаях, обращаться в полицию и соцслужбы.

Такая информация будет полезной для других граждан и будет использоваться полицией с целью привлечения виновных лиц к ответственности, раскрытие таких преступлений и преступных групп и наказание всех тех, кто причастен к таким ситуациям.

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30 июля, по решению ООН, отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

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