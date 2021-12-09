В Донецкой области водитель прорывался через блокпост - нацгвардейцы открыли огонь

Мужчина оказался жителем Донецка. Фото: НГУ

В Донецкой области на блокпосту близ Мариуполя правонарушитель пытался прорваться и охранники применили огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

На стоп-контроле стражи порядка остановили водителя, чтобы осмотреть машину и проверить документы. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Он решил попытаться проехать через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух мужчина никак не отреагировал, поэтому военным пришлось выстрелить в колеса.

Правонарушителя задержали. Им оказался 39-летний житель Донецка.

Для выяснения всех обстоятельств вызвали Мариупольское управление районной полиции.

Национальная гвардия Украины на блокпостах осуществляет проверку документов, поиск лиц по базе розыска и досмотр автомобилей, чтобы предотвратить незаконную перевозку оружия, наркотических веществ и выявлять нарушителей закона Украины.