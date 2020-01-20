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В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днипро

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В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днипро
Фото: Цензор.НЕТ

Днепропетровская облгосадминистрация (ДОГА) назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской обл. стала компания "Прогресстех-Украина". Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации.

"В интернете появилась информация, что уже определен проэктировщик взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве: это - фейк, основанный на незнании автором публикации Закона "О публичных закупках". Действительно система электронных госзакупок Prozorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" отнюдь не признан победителем.

Ведь, как объясняют в госадминистрации, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Он подробно изучит предложение претендента, его документы". Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленного в его тендерном предложении. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания - участница аукциона.

"Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "измена" отменяется", - официально разъяснили в госоргане.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проэктировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, координирует действия всех участников проекта". А обо всех этапах воплощения проекту строительства аэропорта на Днепропетровщине можно оперативно узнавать на сайте ОГА.

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