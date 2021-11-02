В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить

Родители смогут сгенерировать сертификат детям от 12 лет. Фото: diia.gov.ua

Родители теперь могут сгенерировать в приложении "Дія" Covid-сертификат для детей от 12 лет.

Для этого нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка, сообщило 2 ноября Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"Детский сертификат о вакцинации в приложении доступен лицам от 12 лет как после одной дозы, так и после полного курса прививок", - говорится в сообщении.

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Алгоритм действий:

- авторизоваться в "Дії";

- добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;

- в меню "Услуги" выбрать пункт "Covid-сертификаты".

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в приложении с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

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Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев. В цифровом формате сгенерировали более 5 млн сертификатов о Covid-вакцинации. Вчера в "Дія" запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения - ДІЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб".