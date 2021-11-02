В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить

Родители теперь могут сгенерировать в приложении "Дія" Covid-сертификат для детей от 12 лет.
Для этого нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка, сообщило 2 ноября Министерство цифровой трансформации в Telegram.
"Детский сертификат о вакцинации в приложении доступен лицам от 12 лет как после одной дозы, так и после полного курса прививок", - говорится в сообщении.
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Алгоритм действий:
- авторизоваться в "Дії";
- добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
- в меню "Услуги" выбрать пункт "Covid-сертификаты".
С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в приложении с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
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Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев. В цифровом формате сгенерировали более 5 млн сертификатов о Covid-вакцинации.
Вчера в "Дія" запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения - ДІЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб".
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