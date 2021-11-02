Помощь с Covid-сертификатами: открыли первые пункты поддержки "Дії"

В приложении "Дія" или на портале можно получить зеленый и желтый сертификаты. Фото: Gazeta.ua

В Киеве запустили пункты команды поддержки "Дія" с Covid-сертификатами офлайн при центрах вакцинации.

Они помогают разобраться, как сразу же после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат, сообщил 2 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Сейчас мы действуем в двух пунктах массовой вакцинации столицы. Вскоре откроем еще два", - говорится в сообщении.

Пункты команды "Дія" уже работают в таких центрах вакцинации:

- Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1;

- ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.

Сейчас в приложении "Дія" или на портале можно получить зеленый и желтый сертификаты о вакцинации. Для получения сертификата больше не требуется электронная подпись. Надо зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".

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В "Дія" запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения – ДЕЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб".