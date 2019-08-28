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среда, 28 августа 2019 12:41

В деле обмена заключенными между Украиной и РФ появились нюансы - когда освободят украинцев

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В деле обмена заключенными между Украиной и РФ появились нюансы - когда освободят украинцев
Свинцицкий заявил, что информацию об отсрочке обмена заключенными не подтверждено. Фото: uacrisis.org

Обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться в установленные сроки. Об этом заявил адвокат одного из "беркутовцев" Игорь Свинцицкий.

По его словам, информацию об отсрочке обмена заключенными не подтверждено.

"По моим данным, никаких изменений нет, и обмен должен состояться, возможно, даже сегодня. Мы ждем. Мой подопечный находится в пункте сбора и ждет", - заявил адвокат.

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Ранее адвокат Валентин Рыбин, который защищает нескольких осужденных в Украине, заявил, что обмен откладывается на неопределенный срок. В частности, из-за того, что президент Владимир Зеленский должен подписать Указ о помиловании. Без этого документа кандидаты на обмен не могут даже находиться в пункте сбора.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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