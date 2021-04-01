В чем обвиняли первых украинцев, вывезенных в Сибирь

Марию Хрупович с семьей в детстве вывезли в Сибирь по доносам. Фото: Валерий Шмаков

В 1939-1940-х годах советская власть пришла на украинские земли. В частности, на западной Украине начались первые вывози в Сибирь.

83-летняя львовянка Мария Хрупович оказалась на выселении вместе с семьей, когда ей было 2, 5 года.

По словам женщины, ее семья была богатой и патриотичной. При поляках это по мере было разрешено. Когда пришла советская власть, то все изменилось.

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"Мы попали в число тех, кого первыми вывозили в Сибирь. Поехали на выселение в Омскую область. Повстанцев и их семьи уже после войны вывозили за партизанство и называли это "борьбой с бандформированиями и их пособниками". На это давали добро Сталин, Каганович и кто-то из местных чиновников. Нас же вывозили только по принципу доносов. Пьяницы, которым давали когда-то на хлеб, писали, что мы националисты и на основе того формировались списки ", - рассказала переселенка.

Полное интервью с Марией Хрупович читайте в журнале "Країна" от 1 апреля.

Центр исследований освободительного движения и Архив службы безопасности Украины опубликовали коллекцию документов об "обмене территориями и населением" между Польшей и СССР 15 февраля 1951 года. Такие действия объясняли экономическими интересами двух государств: Польша требовала территорий с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений. Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойковщини принудительно переселили в степи южной Украины.