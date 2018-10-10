В центре Харькова из автомата расстреляли бизнесмена

В Харькове произошла перестрелка, ранили бизнесмена. Фото: UA Харьков

Вечером 10 октября в Харькове произошла стрельба, один человек получил ранения.

Стреляли на улице Клочковской в ​​центре города возле спортклуба Yod. Известно, что пострадавший - местный бизнесмен. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По предварительным данным, в мужчину стреляли из автомата. Пострадавшего доставили в больницу и сейчас оперируют. Для задержания нападавших, в городе введен план "Сирена".

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"Интерфакс-Украина" сообщает, что раненный бизнесмен - это гендиректор юридической компании "Легион" Владислав Безрукий. Место преступления оцепили правоохранители, на месте работают эксперты.

Ранее, в Николаеве на проспекте Мира неизвестные в балаклавах расстреляли 30-летнего бизнесмена. Злоумышленники использовали травматическое и охотничье оружие.