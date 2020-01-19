В Британии трезуб назвали террористическим символом – посольство возмутилось

Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать изображение тризуба из антитеррористического пособия.

Британская полиция включила в антитеррористического пособия ряд ненасильственных организаций и символов. Сообщество по защите окружающей среды Greenpeace назвали террористическим. В части с татуировками изобразили герб Украины, подписанный: "Украинский трезубец (националистический)", сообщает The Guardian.

В посольстве заявили, что трезубец является гербом Украины, одним из ее конституционных символов.

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"Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец с пособия и официально извиниться", - говорится в сообщении.

Автор: theguardian.com Трезубец поместили в антитеррористического пособия

Трезубец официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля 1918-го. Геральдисты предлагали разместить на гербе казака с мушкетом, или Архистратига Михаила. Он был изображен на гербе Киевщины.