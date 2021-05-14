В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту

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В 93-й бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту.

Первое место занял противотанковый дивизион, второе - батарея управления и артиллерийской разведки, третье - мотопехотный батальон

"Мой опыт показывает, что спортсмены всегда очень достойно себя проявляют не только на службе, но и в обычной жизни. Негодяев очень мало. Это еще раз подтверждает мнение о том, что в здоровом теле здоровый дух. Мы также наблюдаем, чем больше активность физическая, тем больше активность умственная. Физическая подготовка способствует более острому мышлению, мы по-другому реагируем на стрессовые ситуации. Я вижу среди вас тех, кто не просто отбывает свой контракт, а действительно что-то хочет добиться в этой жизни. Что вы хотите становиться лучше, доводите себе и другим, что хотите чего-то добиться", - сказал командир бригады Холодный Яр Дмитрий Брижинский.

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В личном зачете среди женщин заняла первое место Мария из 3-го механизированного батальона, среди мужчин - Аркадий из батареи артразведки.

Воины 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго провели торжественную церемонию на берегу Гайдамацкого пруда в Холодном Яру. 8 мая бойцы сказали клятву своего подразделения, закончив ее словам киевского князя: "Иду на вы!".