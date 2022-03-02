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среда, 02 марта 2022 17:26

В бомбоубежище поженилась пара
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В бомбоубежище поселка Авангард Одесской области зарегистрировали брак.

Об этом сообщает Telegram канал "Реальный Киев".

"Если Вы до сих пор не решались, самое время. После войны нам нужно будет много детей, нам нужно будет восстанавливать страну", - говорится в сообщении.

В бомбоубежище в Одесской области зарегистрировали брак.
Фото: Реальный Киев

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