Искусство стало оружием: стихи, фото, картины художников, поднимающих боевой дух

24 февраля Россия вероломно напала на Украину. Украинские военные защищают Украину от врага, активно действуя по всем линиям. Украинские художники поднимают боевой дух украинцев – создавая картины, стихи, фотографы оформляют фотохроники жизни украинцев во время вторжения страны-агрессора России.

Gazeta.ua расскажет какие произведения украинских поэтов. художников, фотографов поднимают боевой дух народа и показывают реальное положение вещей в Украине.

Кремль-корабль, который идет нах

Харьковский художник Никита Титов известен своими невероятно популярными картинами, прославляющими Украину, ВСУ, создал несколько новых изображений. На одном из них тонет красный корабль с Кремлем на борту. Использовал отсылку к фразе "Русский военный корабель, иди нах*й", попавшей на записи с острова Змеиный. Ее сказали защитники острова после того, что военное судно РФ предложило им сдаться. 13 защитников героически отказались и погибли от огня окупантов.

Для Кривого Рога Титов создал плакат с козаком и надписью "Это наша земля!".

Также Никита Титов отреагировал новым рисунком на новость об отключении РФ от международной платежной системы.

К уничтожению окупантов на культурном фронте присоединился также музыкант, художник Юрий Журавель. Он в своем рисунке обыграл сразу две темы. Первая – мем, который создали южане, утверждая, что оккупантов надо посыпать семенами, чтобы они проросли подсолнухами. Вторая тема – неправильную форму "на Украине", которую часто употребляют Россияне.

Художник изобразил захватчиков, которых посыпают семенами, и написал, что мы на своей земле.

Писательница, художница, автор кота Инжира Елена Павлова также отреагировала на события. Она выставила мотивационную картинку – кота Инжира в военной форме со словами из Гимна Украины.

"Вместо "Добрый день!" у нас теперь здороваются "Слава Украине!". Добрый день будет, когда мы победим!" – написала Елена Павлова.

Стихи под обстрелами

В первый день полномасштабной войны, которую развязала путинская Россия против Украины, поэтесса, исполнительница Татьяна Власова выставила стихотворение, посвященное событиям в Украине.

Ось мені тут валіза. Ось мені тут тривога.

Ось мені зброя грізна. Ось мені віра в бога.

Ось мені зимне небо. Ось мені сильні вірші.

Ось мені віра в себе. Ось мені віра в інших.

Ось воно, східне горе. Ось вони, збиті рейси.

Ось мені Кримські гори. Ось укриттів адреси.

Ось мені страх, а слідом — вміння обов'язкові.

Ось мені тут сусіди. Ось мені тут військові.

Ось мені всі красиві і ті, що тікають врозтіч.

Ось мені звідкись сила. Ось мені звідкись розпач.

Ось вони, дикі звірі. Ось вони, лиходії.

Ось мені тут зневіра. Ось мені тут надія.

Ось проступають із темряв стіни і імена.

Ось вони, волонтери. Ось який рік війна.

Ось мені не все рівно. Ось і любов наївна.

Ось мені тут країна.

Ось мені тут країна.

Слава Україні.

Стихотворение о борьбе и несгибаемой вере в победу Украины опубликовала в соцсетях поэтесса Богдана Гайворонская. Поэтесса – переехала в Киев из Луганска. После начала полномасштабного вторжения путина – она написала, что не думала, что вторично будет так же ужасно почувствовать на себе войну.

Вірш із-під обстрілу

У Києві - пронизлива весна.

Бьють гради і палають гвинтокрили.

Вся Україна грізна та сумна,

І лють дає нам титанічну силу.

Ми тут, міцні, озброєні та злі.

Іди сюди, загарбнику і кате!

Ти будеш гнити у моїй землі

І соняхом зеленим проростати.

Тебе клянуть від Стрия до Дінця.

Тобі насняться всі, хто тут загинув.

Нам не була потрібна бійня ця,

Але ми вдавимо тебе за Україну.

Не віддамо тобі своїх земель.

Ми злі. Ми вже не відаємо страху.

І знаєш що, російський корабель?

Іди ти на хуй.

Сетью активно распространяют стихотворение Александры Смелянской, написанное на русском языке.

Кто-то, конечно, хороший, но он не готов

сесть в автозак, а кому и Голгофа – не плаха.

Разница в принципах, в принципе, только пять слов:

Русский военный корабль, иди нахуй.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:

"Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха".

Дочка сегодня заснула в метро на полу.

Русский военный корабль, иди нахуй.

Если действительно хочешь для нашей земли

что-то хорошее – вон огород перепахан.

Зерна в карман положи, чтоб они проросли.

Русский военный корабль, иди нахуй.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,

Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.

Новые фрески распишем на новых церквях:

"Русский военный корабль, иди нахуй".

Этой империи нужен и Киев, и Крым.

Может быть я никогда не дождусь ее краха,

Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим

Скажет: ты русский?

Окей.

Иди нахуй.

Песни войны. "Я не устал. А ты?"

Исполнительница-волонтерка Кристина Панасюк запостила песни, посвящаемые воинам.

"Песнь о ПОБЕДЕ Украины, в которую я верю всем сердцем!"

Наши воины, мужчины, женщины, дети, диаспора, поддержка всего мира!!!! Люди, вы прекрасны!

Все будет Украина!" – написала Кристина Панасюк.

Песня "Я не устал" - обращение воина к украинцам: "Я не устал, силы у меня есть. И врагов в твой дом не пускаю. Будто два разных мира. Я не устал. А ты?" Песню исполнительница написала в 2017-м.

"Всегда слушаю эту песню, когда нужно усилить боевой дух! Это хит от Сергей Присяжный Кристина Панасюк спасибо за мощную музыку!" – написала Кристина Панасюк.

Фото киевских укрытий – здесь не до разговоров

Фотографии из киевского укрытия опубликовала в Facebook фотография Анна Озерчук. Она поделилась, что не подумала бы, что в Украине возможны такие хроники. Среди черно-белых фотографий – цветная с букетом, предвестником весны.

"В это время нет слов и каждый держится, как может. когда поспала три часа в одежде и с рюкзаком рядом, проснулась от взрывов и под звук сирен несла кота в бомбоубежище – в этот момент я поняла, что накрывает невероятно.

Делаю, что могу, утешаю себя как могу. Просто взяла камеру и принялась снимать все, что вижу рядом. никогда бы не думала, что такое будет в моем объективе. надеюсь, что дальше там не будут танки и взрывы. держимся!" - написала фотохудожница.

Фото: facebook.com/ann.ozerchuk

Украинские инфлюэнсеры рассказывают миру правду о войне России против Украины. В частности, знаменитости обратились к россиянам, которые до сих пор верят пропаганде и словам путина. Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к российским коллегам - "Вы остановили наш мир. Наши дети ночуют по укрытиям".