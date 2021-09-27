В больницах Харькова заканчиваются койки для Covid-больных

В списке опорных больниц Харькова сейчас значится шесть медучреждений. Фото: pixabay.com

В Харькове опорные Covid-больницы заполнены на 90%.

Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база, заявил 27 сентября директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, передает "Суспільне".

"Чтобы сформировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы области. У нас нет разделения на городские или областные. Все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных коронавирусом. База у нас - 13 больниц", - сказал он.

В списке опорных больниц Харькова сейчас значится шесть медучреждений.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952. В Харьковской области по состоянию на 23 сентября развернули 3015 коек для Covid-пациентов, из них 2010 - с централизованным кислородом.