В более половины регионов Украины ухудшается ситуация с коронавирусом

Показатели инцидентности превышают предельные значения. Фото: pixabay

Эпидемическая ситуация с заболеваемостью на коронавирус за последние две недели стала хуже в 18 регионах Украины.

Эти области превысили пороговое значение в 12 больных на 100 тисяч жителей, сообщили в СНБО, передает OBOZREVATEL.

Показатели инцидентности превышают предельные значения. Это наблюдается в Киеве и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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В СНБО сообщают, что загруженность коек в больницах, которые определили как профильные для приема больных коронавирусом, превышает пороговое значение в следующих областях: Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая, Львовская и Ровенская.

До сих пор мало тестов на диагностику Covid-19 проводят в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей.

Также слишком высокий коэффициент обнаружения больных коронавирусом демонстрируют Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает стремительно увеличиваться. По состоянию на 20 августа, за сутки заразились 227 жителей столицы. Сегодня в Киеве уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.