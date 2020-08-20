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четверг, 20 августа 2020 11:06

"Угроза - не призрачная" - Кличко о напряженной ситуации с Соvid-19 в Киеве

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Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает стремительно увеличиваться. По состоянию на 20 августа, за сутки заразились 227 жителей столицы. Сегодня в Киеве уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Эпидемиологическая ситуация в столице до сих пор неблагоприятная
Эпидемиологическая ситуация в столице до сих пор неблагоприятная

"В больницы столицы попали 37 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева. За сутки 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили болезнь:
- 14 женщин в возрасте от 20 до 83 лет
- 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
- 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели также 3 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37, в Днепровском - 31 случай.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2134 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1967. А также 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно.

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Дата
20
августа

Ограничили доступ к европейским и американских радиостанций

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