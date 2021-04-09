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пятница, 09 апреля 2021 04:16

В ближайшее время три региона выйдут из "красной зоны" карантина

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В ближайшее время три региона выйдут из &quot;красной зоны&quot; карантина
Назвали регионы, которые выйдут из "красной зоны". Фото: Украинская правда

Уже в ближайшее время три области Украины могут выйти из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности.

"Самая тяжелая ситуация именно в Киеве, Хмельницкая область, Николаевская. В то же время Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область будут выходить из "красной" зоны", - в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Ивано-Франковская область уже 9 апреля будет выведена в "желтую" зону. По Закарпатской - будут смотреть на завтрашние показатели.

Указанные области попали в "красную" зону одними из первых.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут усилить карантинные ограничения.

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