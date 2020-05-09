В Беларуси прошел парад Победы

Беларусь стала единственной страной на континенте, которая устроила парад на 9 мая. Фото: president.gov.by

В белорусском Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад к 75-летию Победы над нацизмом.

Как отмечается, Беларусь стала единственной страной на континенте, которая не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе. Фото и ведет с парада публикуют местные СМИ.

В этом году парад не был таким многолюдными, как раньше. На мероприятие пришли несколько тысяч человек. Парад прошел в полном формате - с прохождением военной техники, полетом самолетов и выступлением почетного караула.

На торжества в Беларусь также должны были приехать военные из России и Китая, однако своих делегаций эти страны не прислали. Лидеры иностранных государств также отказались от посещения парада в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в мире: ВОЗ призвала Беларусь готовиться к худшему сценарию

Зрители на трибунах сидели явно не соблюдая дистанции 2 метра, не все были в защитных масках. Игнорировали требования безопасности в первую очередь ветераны.

Все доклады во время парада военные выполняли на русском языке, также по-русски отвечал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси по состоянию на 9 мая зафиксировано 21101 случаев коронавируса. Среди них 5484 человек выздоровели, 121 - умер.