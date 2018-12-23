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воскресенье, 23 декабря 2018 12:19

В Азовское море могут отправить британский корабль - заместитель министра

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В Азовское море могут отправить британский корабль - заместитель министра
Британское судно прибыло в порт Одессы 19 декабря. Фото: 5.ua

Запад может проверить реакцию России, отправив разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echoпройти через Керченский пролив. Британское судно прибыло в порт Одессы 19 декабря.

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня возникает одно замечание - а кто-нибудь пробовал пройти? И интересно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать?" - отметил он.

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HMS Echo сейчас не имеет вооружения. На это судно не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию.

Судно принято на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4 тыс. тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями.

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гивен Уильямсон вместе вышли в море на одном из бронированных катеров ВМС Украины.

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Дата
23
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