Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гивен Уильямсон вместе вышли в море на одном из бронированных катеров ВМС Украины.

Министры ознакомились с ходовыми возможностями малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК), сделав выход в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Как отмечается, Уильямсон оценил технические характеристики МБАКов, пообщался с экипажами и даже поуправлял боевым кораблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "России нужен весь Керченский пролив"

В то же время Полторак посетил корабль королевских ВМС Великобритании Еcho, который прибыл в Одессу. Министр обороны Украины ознакомился с его характеристиками и пообщался с экипажем.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 приоритетной задачей в Украине будет развитие военно-морской базы на Азове. Командование ВМС Украины предоставит все необходимые расчеты для ее создания.