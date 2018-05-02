В Армении началась новая волна протестов

Во вторник, 1 мая, в Ереване (Армения) началась новая волна протестов.

Так, несколько тысяч митингующих собрались на площади Республики. Снимки действительно поражают своей массовостью и красотой многотысячного Еревана, сообщает Апостроф.

Причиной возобновления протестов стало то, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался от встречи. В связи с этим лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников снова выйти на площадь.

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Во вторник, 1 мая, парламент Армении своим большинством отклонил кандидатуру Никола Пашиняна, который претендовал на пост премьер-министра страны.