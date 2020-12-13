В Андреевской церкви впервые после реставрации провели богослужение: фото

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного в Киеве Андреевской церкви впервые после реставрации прошло первое богослужение, которое провели экзархи Вселенского Патриархата в Украине.

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.

"В этот праздничный день было совершено и первое после реставрации торжественное богослужение, которое возглавил представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил в сослужении Экзарха Вселенского Патриарха епископа Команского Михаила архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори)", - сказано в сообщении.

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"Сегодня мы с полным послушанием находимся здесь по поручению нашего Предстоятеля Всесвятийшого Вселенского Патриарха, чтобы представлять его на сегодняшнем празднике и накануне второй годовщины с тех пор как произошел Объединительный Собор, на котором был избран Предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания", - отметил митрополит Эммануил.

В Киеве официально открыли Андреевскую церковь после реставрации. Посетителей ждут с 15 декабря. Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.