В аэропорту "Борисполь" разоблачили коррупционную схему на 16,5 млн грн

Расследование фактов злоупотребления властью и служебным положением на госпредприятии осуществляется с июня 2019 года. pixabay.com

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая нанесла ущерб государственному предприятию более чем на 16,5 млн грн.

7 сентября следователи сообщили о подозрении бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений, заявила пресс-служба НАБУ.

Должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду по соответствующей конкурсной процедуре имеет право исключительно Фонд госимущества Украины.

Расследование фактов злоупотребления властью и служебным положением на госпредприятии осуществляется с июня 2019 года. Сейчас НАБУ и САП продолжают исследования других эпизодов.

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11 августа детективы НАБУ объявили пятерым лицам о подозрении в завладении имуществом государства в лице "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Это уже второй эпизод совершения указанными лицами аналогичного преступления. С декабря 2019 года в ВАКС слушается дело о хищении газа на 1,4 млрд грн. Таким образом, общая сумма по 2 эпизодам хищений составляет более 2,1 млрд грн.