Схема на 2,1 млрд грн Нафтогазу: топ-менеджерам объявили новые подозрения

11 августа детективы НАБУ объявили пятерым лицам о подозрении в завладении имуществом государства в лице "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Это уже второй эпизод совершения указанными лицами аналогичного преступления. С декабря 2019 года в ВАКС слушается дело о хищении газа на 1,4 млрд грн. Таким образом, общая сумма по двум эпизодам хищений составляет более 2,1 млрд грн, заявила пресс-служба НАБУ.

Автор: НАБУ

Среди подозреваемых - двое бывших топ-менеджеров компаний "Энергия - Новояворовск" и "Энергия-Новый Раздел", бывший финансовый директор этих предприятий, бывший технический директор и физическое лицо, являющийся организатором схемы "Энергия".

Директора предприятий заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно ниже рыночных цен.

Следствие утверждает, что в результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%. Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления завладели 151,8 млн куб. м природного газа в пользу "Энергия - Новояворовск" и "Энергия-Новый Раздел"

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