В 2021 году будут рождаться особенные дети - астролог

Новое поколение будет мыслить глобально. Дети будут чувствовать себя жителями планеты. Фото: pixabay.com

В 2021 году будут рождаться упрямые, неуступчивые, сильные и здоровые дети. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Новое поколение будет мыслить глобально, - говорит Елена. - Они будут чувствовать себя жителями планеты. Ценить право собственности и зависеть от материальных ценностей. Разрушат все, что осталось от советского прошлого, сделают жизнь вокруг комфортной. Это поколение будет любить учиться. Они в свое время начнут делать серьезные научные открытия. Уже в 12 лет большинство из этих детей начнут проявлять особые способности и заявлять о себе на весь мир. Они будут браться за глобальное обновление жизни на планете".

В будущем родители будут наблюдать за тем, как дети, рожденные в 2021 году, живо фантазируют.

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"Эти дети никогда не будут сидеть в ожидании, пока кто-то что-то сделает за них, - говорит астролог. - Держать их в 4 стенах не удастся. Придется привыкать, что они будут много путешествовать. Это творческие личности с ярко выраженным вкусом. Внесут серьезные новации в искусстве. Они будут нетерпеливые. Не захотят ждать и ограничивать себя в чем-то".

По словам астролога, их не будут останавливать финансовые возможности их родителей. Смогут реализоваться без материальной поддержки родных.

"Возможно, когда-то эти дети снимут границы между государствами, так как будут чувствовать себя гражданами мира, - рассказывает Елена. – Начнут разрушать старые традиции и представления. Будут подвергать критике все, во что так свято верили их родители. Принесут новые имена в украинскую культуру и политику".

Новый 2021 год надо встретить в удобной одежде. Откажитесь от приталенных платьев и рубашек.