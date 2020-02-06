В 2020 году будет больше полных месяцев, чем обычно

10 января 2020 уже было полнолуние. Фото: images.unian.net

В октябре 2020 года будет 2 полных месяца, хотя обычно это явление наблюдают 12 раз в год.

Это потому, что период между двумя полнолуниями, то есть лунный месяц длится около 29,53 суток, пишет НВ.

10 января 2020 года уже было полнолуние. Он сопровождалось полутеневым лунным затмением, когда Луна переместилась в полутень Земли. Затмение продолжалось около 4 ч.

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Следующие полнолуния ожидаются 9 февраля, 9 марта, 8 апреля, 7 мая, 5 июня, 5 июля, 3 августа, 2 сентября, 2 октября, 31 октября, 30 ноября и 30 декабря. Три из полнолуний - июньское, июльское и ноябрьское - будут сопровождаться затмениями Луны. Правда, жители Украины смогут увидеть только первое из них.

В этом году также будет две так называемых суперлуны, когда расстояние между нашей планетой и ее спутником будет минимальным. Они состоятся 9 марта и 8 апреля.

В США полнолуние имеет много различных названий. Их дали американские индейцы, которые в календаре ориентировались на фазы Луны. Вот список этих прозвищ:

10 января - Волчий месяц

9 февраля - Снежный месяц

9 марта - Луна червей

8 апреля - Розовый месяц

7 мая - Цветочный месяц

5 июня - Клубничный месяц

5 июля - в Олений месяц

3 августа - Осетровый месяц

2 сентября - Кукурузный месяц

2 октября - Луна урожая

31 октября - Голубая луна (это прозвище любого второго полнолуния в календарном месяце)

30 ноября - Бобровый месяц

29 декабря - Холодный месяц.

21 июня состоится солнечное затмение. Месяц частично закроет диск Солнца. За затмением можно будет понаблюдать с территории Африки и Азии. Полное солнечное затмение произойдет 14 декабря. Его смогут наблюдать жители Южной Америки и западных стран Африки. Во время солнечных затмений существует большой риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В дни затмений не стоит нервничать.