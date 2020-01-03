Когда в 2020 году состоятся затмения

В этом году будет шесть затмений. Фото: Reuters

В 2020 году состоятся 6 затмений.

Ожидаются два солнечных и четыре лунных затмения, сообщает "Корреспондент".

Первое полутеневое лунное затмение состоится 10 января 2020 года. Его смогут увидеть жители Африки, Азии, Европы и Западной Австралии.

Второе затмение года будет также полутеневым лунным. Оно наступит 5 июня. Это затмение будет видно из Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.

21 июня состоится солнечное затмение. Месяц частично закроет диск Солнца. За затмением можно будет понаблюдать с территории Африки и Азии.

Четвертое затмение года будет полутеневым лунным и произойдет в полнолуние 5 июля. Область видимости его распространится на американский континент и Западную Африку.

30 ноября состоится полутеневое лунное затмение.

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Полное солнечное затмение произойдет 14 декабря. Его смогут наблюдать жители Южной Америки и западных стран Африки.

Во время солнечных затмений существует большой риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В дни затмений не стоит нервничать.

Наследный принц ОАЭ Шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум опубликовал на своей странице в Instagram фото солнечного затмения, произошедшего в стране 26 декабря.