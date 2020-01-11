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суббота, 11 января 2020 18:07

В 2019-м украинцы меньше переживали стресс

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В 2019-м украинцы меньше переживали стресс
Украинцы меньше переживают стресс. Фото: kp.ru

В Украине в 2019 году на 11% по сравнению с предыдущим годом возросло количество людей, которые не пережили ни одной стрессовой ситуации.

Соответствующее исследование провел Киевский международный институт социологии. Ученые наблюдают увеличение доли респондентов, которые пережили тяжелую болезнь близких, по сравнению с 2018 годом (13% в 2019 году на 9% в 2018 году), а также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию.

"Вместе с тем в 2019-м значимое уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие стрессовые ситуации. Количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, выросла на 11% ( было 38% в 2018, стало 49% - в 2019). Эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигло соответствующего показателя 2013 года (тогда она составляла 48%)", - говорят социологи.

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Чаще всего в 2019 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций: тяжелую болезнь, операцию - 15% опрошенных; тяжелой болезни близких - 13% респондентов; смерть близких - 9%; потеряли работу и стали вынужденно безработными - 6%; потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью - 6%; чувствовали свою беспомощность - 5% респондентов. 9% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке.

35% жителей областных центров Украины думали поехать работать за границу. 63% не рассматривали такую возможность, еще 2% — не ответили. Такие данные 9 декабря обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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