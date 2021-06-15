В 11:00 стартует последний тест ВНО

Основная сессия ВНО заканчивается 15 июня. Фото: Униан

Сегодня, 15 июня, завершается основная сессия внешнего независимого оценивания. Последним тестом для абитуриентов стала география.

На ВНО по этому предмету зарегистрировались более 175 тыс. участников. Традиционно экзамен начнется в 11:00. В пункт тестирования участников начнут пускать уже с 09:50. Через час все должны быть на месте.

С собой участник ВНО должен иметь:

- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;

- приглашение-пропуск для участия во ВНО, которое участники самостоятельно дожны распечатать с информационной страницы.

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Дополнительная сессия оценивания для тех, кто по уважительным причинам пропустил основную, стартует 26 июня, а с 1 июля в Украине начнется вступительная кампания. Именно в этот день можно будет регистрировать специальные электронные кабинеты абитуриентов. Через две недели после этого университеты начнут принимать заявления и документы.

В 2021 году на внешнее независимое оценивание зарегистрировались почти 390 тыс. участников. Такое количество зарегистрированных лиц является одним из наибольших за последние годы. Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на предметы: украинский язык и литература (250 681), украинский язык (126 401), история Украины (298 972), математика (291 789).