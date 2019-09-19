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четверг, 19 сентября 2019 00:09

Уже не 42 миллиона: Госстат объявил количество населения

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Уже не 42 миллиона: Госстат объявил количество населения
В Украине сокращается население. Фото: Сегодня

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2019 года составила 41,99 млн человек.

За год украинцев стало меньше почти на 1 млн, ведь еще 1 сентября 2018 года насчитали 42,24 млн человек, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным, численность населения за январь-февраль 2019 года уменьшилась на 162,9 тыс. человек.

Неутешительные данные и по демографической ситуации в Украине. На 100 умерших приходится 51 новорожденных.

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Последняя перепись населения Украины прошла в 2001 году. По итогам население страны составляло 48 240 902 постоянных жителя и 48 457 102 человека наличного населения.

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