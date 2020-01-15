Уже идентифицировали тела нескольких украинцев, разбившихся в Тегеране - Зеленский

Каждая семья погибших получит компенсацию от государства - 200 тыс грн уже на этой неделе. Фото: dtp.kiev.ua

Тела нескольких украинцев, погибших в результате сбивания ракетой самолета компании "МАУ" в Тегеране, уже идентифицировали.

Об этом сообщила пресс служба президента Украины.

"Мы надеемся, что тела погибших вернутся 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - сказал Владимир Зеленский.

Сейчас в Иране находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших.

Каждая семья погибших украинцев получит компенсацию от государства в размере 200 тыс грн уже на этой неделе.

По словам Ермака, когда Зеленский узнал о падении самолета и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен. Поэтому он смог вылететь только вечером. Но по информации журналиста Михаила Ткача, например, самолет, которым пользуется нардеп Виктор Медведчук, смог вылететь из Омана уже через несколько часов после трагедии.