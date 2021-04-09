Уже 13 регионов: обновили перечень красных зон

9 апреля в Украине обновили зоны карантинных ограничений.

Жесткий карантин ввели уже в 13 регионах, говорится на сайте Минздрава.

Ограничения красной зоны по правительственному распределению действуют в: Киеве, Киевской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В оранжевой зоне оказались: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская области. В желтой зоне карантина осталась только Херсонская область.

В красных зонах под запретом: массовые мероприятия, обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков, работа развлекательных заведений и учреждений культуры, прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах, посещение образовательных учреждений, кроме детсадов.

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Тернополь перешел на усиленный карантин. Такое решение приняли на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом. 8 апреля также усилили карантин и в Чернигове.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.